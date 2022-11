Dans son nouvel EP, “Chansons tristes”, sorti le 25 novembre 2022, la chanteuse Yoa traite du sujet de la santé mentale, vécu par les jeunes de sa génération. Ses troubles et sa façon de vivre avec, elle en parle au micro de Brut.

“Se lancer dans la musique, ça met vraiment la santé mentale à rude épreuve pour plein de raisons”, explique Yoa. La jeune chanteuse de 23 ans a récemment sorti un EP, Chansons Tristes, sur les troubles mentaux vécus par elle-même et pleins d’autres jeunes. En commençant sa carrière dans la musique, elle a d’abord dû sacrifier sa propre santé mentale. “Je travaillais dans un restaurant le midi et je travaillais dans un théâtre le soir pour pouvoir vivre, parce que, sinon, j'avais pas les revenus suffisants pour vivre avec juste la musique. Donc, dans cette mesure-là, je pense que ça peut vraiment mettre la santé mentale à rude épreuve.”

“C'est venu très naturellement d'écrire sur ça”

L’épisode du Covid-19 et les confinements à répétition ont fragilisé le mental des jeunes selon Yoa. “Moi, j'ai des amis qui n'ont jamais eu de problèmes de santé mentale qui se sont retrouvés avec des troubles de l'anxiété assez forts, des dépressions, l'apparition de certains troubles un peu plus graves et qui nécessitent des prises en charge plus importantes.”

Pour elle, c’était important de parler de ce sujet. “Je me suis jamais assise : ‘Ah, aujourd'hui, je vais écrire une chanson sur l'anxiété, ou sur les insomnies, ou sur la dépression.’ C'est tellement naturel, et dans mon quotidien, et dans le quotidien de beaucoup de jeunes, que c'est venu très naturellement d'écrire sur ça, en fait.”