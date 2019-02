Relaxation : le plaisir par les oreilles

C'est une vidéo qui dure près de 10 minutes, avec rien d'autre que le bruit des ongles sur une vitre. Des vidéos de ce type, il en existe des centaines sur internet. C'est une nouvelle technique appelée l'ASMR : des mots, susurrer des bruits amplifiés, ces vidéos ont été vues des millions de fois.

"Une bulle de bonheur"

À Bordeaux, Camille Villereynier est accro à l'ASMR. Casque sur les oreilles, elle écoute ces bruits avec gourmandise. "Je pense que ça fonctionne, ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais plus jeune", explique la jeune femme. Tous les soirs, elle s'endort devant ces vidéos. L'ASMR a été un remède à ses insomnies. "On se retrouve dans une bulle de bonheur, on est relaxé", ajoute Camille Villereynier. Roxane Cathelot a 150 000 abonnés sur YouTube, dans son studio où elle enregistre ses vidéos ASMR, elle collectionne des objets bizarres. Selon certaines études, sous l'effet de ces sons, notre cerveau libèrerait des hormones qui luttent contre le stress et l'anxiété.

