Le thermalisme : une cure anti-stress qui se substitue aux médicaments

Comment mieux lutter contre le stress ? Il existe plusieurs remèdes et médicaments, mais penchons-nous sur le thermalisme. Depuis sept ans, les thermes de Saujon, en Charente-Maritime, développent un nouveau protocole unique en France avec des résultats encourageants. C'est un programme spécifique de prise en charge appelé "L'école thermale du stress". À la tête d'une structure qui emploie 200 personnes à Strasbourg (Bas-Rhin), une infirmière a suivi la cure de trois semaines.

Une consommation d'anti-dépresseurs en baisse

Étant hyper-active, le corps de cette infirmière a dit stop au surmenage. "Je souffrais d'un épuisement extrêmement intense. Je ne faisais plus de sport, je n'avais plus envie de rien. Tout m'était difficile", explique Barbara Rimlinger. Entre prise en charge psychologique et bains hydromassants, les bienfaits se font sentir rapidement. Les massages soignent le corps, et les personnes sont plus relaxées, dorment mieux, et réduisent leur consommation d'anti-dépresseurs.

