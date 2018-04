La vingtaine serait une décennie capitale

80% des décisions les plus cruciales de la vie sont prises avant l'âge de 35 ans, selon Meg Jay, psychologue clinicienne diplômée de Berkeley. Leonard Bernstein, qui a composé West Side Story, disait : "Pour faire de grandes choses, il faut un plan et peu de temps". Si on procrastine jusqu'à la trentaine, on peut se retrouver à faire décoller sa carrière, s'installer, se mettre en couple et avoir des enfants en même temps, ce qui est compliqué.

Ajouter de la valeur à sa personne

Meg Jay avait une patiente de 25 ans, Emma, qui hésitait entre les arts et le spectacle. En attendant elle travaillait comme serveuse, et comme c'était moins cher, elle vivait avec un mec peu ambitieux. La psychologue lui a conseillé trois choses : se construire un capital d'identité, par exemple postuler à l'étranger ; puiser ce capital en dehors de son cercle restreint comme les amis d'amis ; choisir sa famille, ce qui est possible une fois adulte. Cinq ans plus tard, Emma a trouvé un travail dans l'événementiel par le cousin de son ancienne colocataire, quitté son mec et épousé un homme qu'elle a choisi avec soin.

