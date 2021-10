En Haute-Savoie, un site pour jouer en famille à améliorer la psychomotricité des enfants

Prendre le temps de regarder son enfant grandir et en profiter pour bouger ensemble à la maison, c'est l'objectif de Julie Boulaire, professeure de danse en Haute-Savoie, et Christine Lavorel, passionnée de yoga. Ensemble, elles ont lancé une plateforme des vidéos dédiées à la psychomotricité, à destination des jeunes enfants et de leurs parents.

Les exercices proposés sont adaptés à tous les profils, à tous les âges, de 4 à 11 ans. Leur méthode s'inspire de la pédagogie Montessori. C'est un mélange de gymnastique, de yoga et de danse pour permettre à tous de participer et d'évoluer en s'amusant. L'idée est venue en discutant avec des mères de famille. Des parents un peu déboussolés par les différents confinements, les fermetures de classes, et soucieux de la santé physique et émotionnelle des petits. En quelques mois le site a été créé et les vidéos tournées, avec des enfants ravis d'être impliqués dans cette aventure.

Harmoniser les fonctions motrices, intellectuelles et affectives

La psychomotricité est au programme de l'enseignement en maternelle. Les mouvements, les étirements, les sauts aident l'enfant à se construire mentalement. Sur le site Miliam, chaque séquence porte le nom d'un animal : le chat, la grenouille, le flamant rose ou le koala. Une astuce pour séduire les plus petits, pour les aider à comprendre l'exercice. Julie et Christine se sont mises à hauteur d'enfant pour les embarquer dans leur projet et les encourager à réaliser des figures adaptées à leurs besoins physiques et psychiques.

Au-delà du mouvement, l'objectif de ces clips consiste à profiter d'un moment passé en famille, d'être dans l'instant présent. C'est une nouvelle possibilité de tisser du lien, pour les familles recomposées, pour les fratries ou entre voisins. Elles organisent aussi des live Facebook pour toutes les familles qui souhaitent faire un premier essai avec un accompagnement professionnel. D'autres idées sont en train de mûrir, comme la pratique du yoga en famille.