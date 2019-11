Le "burn-out", la maladie du siècle ?

Avec Le jour où Maya s'est relevée, Céline Mas signe le premier roman sur le "burn-out". Pour ce livre, l'auteure s'est basée sur les interviews d'une cinquantaine d'hommes et de femmes aux parcours très différents. Et le premier constat : le "burn-out" n'est pas réservé qu'à une catégorie de personnes. "Tout le monde est susceptible de faire un 'burn-out'", assure Céline Mas. Le deuxième point : "L'entourage est vraiment perturbé, désemparé, et qu'on a vraiment beaucoup de mal à nommer le problème", poursuit-elle en plateau.

Aucun chiffre précis

Enfin, le troisième point qu'elle retient de ces interviews, c'est que "le burn-out", "on ne s'en remet véritablement jamais". "C'est souvent un moment de changement dans les vies des gens qui le vivent", rapporte Céline Mas. La définition du "burn-out" : état d'épuisement physique, émotionnel et mental lié à une dégradation du rapport d'une personne à son travail. À ce jour, il n'y a encore aucun chiffre précis sur le "burn-out" en France.

