Alsace : un cours de yoga se fait avec des chats

Pour évacuer le stress et la tension, rien de mieux que le yoga, et encore meilleur : le yoga avec des chats, qui accentuerait la sensation de bien-être. D'abord timides, les chatons apprivoisent le territoire et deviennent vite entreprenants. Le "cat yoga" est venu des États-Unis, et compte de plus en plus d'adeptes en France. Les rares séances programmées en Alsace affichent toujours complet.

"Ils sont des maîtres yogi innés"

"On ressent l'énergie des chats tout au long de la séance, on les entend miauler. C'est que du bonheur", confie Laura Roubin, débutante en yoga. "Les chats quand ils se lèvent après avoir dormi, ils font du stretch (...) Il y a aussi cette posture du chat avec le dos arrondi", explique ainsi Éva Markgraf, professeure de yoga. "Ils sont des maîtres yogi innés", s'amuse-t-elle. Parallèlement, les chats sont des candidats à l'adoption.

