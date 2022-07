Crise des urgences : à Lacanau, un cabinet médical éphémère pour désengorger les services de Gironde

À Lacanau (Gironde), la première vague de vacanciers est arrivée. La ville accueille plus de 50 000 touristes l'été, mais ne dispose pas d'un hôpital ou d'un service d'urgences. "Moi j'ai quatre enfants. Je ne savais pas, alors effectivement s'il y a un problème, ça peut être difficile pour nous, si on a besoin d'avoir accès à ce genre de service", explique un vacancier. Le premier service d'urgences est à 45 minutes de route, et dans le secteur, tous sont déjà saturés.



Une initiative privée

Pour faire face à l'afflux de touristes et d'accidents de l'été, un cabinet médical éphémère a été créé cette saison dans la ville. Entorses, luxations, brûlures : un médecin urgentiste soigne les petites blessures des vacanciers, à quelques mètres seulement de la plage. Ouvrir ce cabinet durant l'été vient d'une initiative privée : c'est la pharmacie en face, propriétaire du local, qui en a eu l'idée. Chaque été, l'officine était submergée de touristes blessés qu'elle devait rediriger vers les urgences les plus proches, déjà engorgées.