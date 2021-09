Santé : les généralistes de SOS Médecins en grève durant 24 heures

À 7 heures du matin, après une dernière visite à domicile, le docteur Joseph Fabre se met exceptionnellement en grève, comme ses confrères de SOS Médecins. Ils demandent que ces visites soient payées 57 euros, et non plus 35 euros, comme c'est le cas depuis 15 ans. "Si on ne revalorise pas la visite à domicile, on va mettre en danger cette visite, parce que les jeunes ne la feront plus et les personnes âgées, en maison de retraite ou à domicile, n'auront plus de visite", regrette le médecin.

La plateforme du SAMU débordée

La grève de SOS Médecins dure 24 heures, pendant laquelle les visites à domicile ne sont pas assurées, ni les consultations dans les centres. Depuis 7 heures, lundi 27 septembre, les cabinets sont vides et les standards téléphoniques en berne. La grève a un impact direct sur les appels au 15. À Bordeaux (Gironde), la plateforme du SAMU est débordée. "On a une augmentation de la demande de passage aux urgences et donc de la sollicitation des ambulances", observe le docteur Philippe Revel au CHU de Bordeaux.