Santé : les étudiants infirmiers sont trois fois plus nombreux à abandonner en première année en 2021 qu’en 2011

39% de ces abandons ont eu lieu en première année, 36% en deuxième année et 25% en troisième année de scolarité, d'après une étude de la Drees menée auprès des écoles de formation aux professions de santé.

Les étudiantes et étudiants en formation en soins infirmiers sont trois fois plus nombreux à abandonner en première année en 2021 qu’en 2011. C'est ce que relève la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) dans une enquête auprès des écoles de formation aux professions de santé publiée jeudi 11 mai. En 2021, 10% des étudiantes et étudiants ont abandonné leurs études en première année de formation, alors qu'ils étaient trois fois moins en 2011 (3%), précise l'étude.

La Drees note par ailleurs que plus d’une étudiante ou étudiant sur six (14%) de la promotion 2018 a abandonné ses études au cours de sa scolarité, soit trois points de plus que pour la promotion 2011. 39% de ces abandons ont eu lieu en première année, 36% en deuxième année et 25% en troisième année de scolarité.

Par extrapolation, considérant la même répartition du nombre d’abandons entre la première, la deuxième et la troisième année de formation d’infirmière, l'étude estime que le taux d’abandon au cours de la scolarité atteindrait environ 18% pour la promotion 2019 et 22% pour la promotion 2020.

Moins de diplômés chaque année

Plus globalement, depuis 2019, le nombre d’étudiantes et étudiants en première année de formation a progressé fortement pour atteindre près de 35 500 en 2021, après être resté stable dans les années 2010, autour de 31 000. Le nombre de diplômés chaque année a cependant baissé de 7% entre 2010 et 2021, passant de 26 500 à 24 500.

La Drees souligne enfin que les femmes restent largement majoritaires dans les Instituts de formations en soins infirmiers (Ifsi). En 2021, elles représentaient 87% des personnes scolarisées, en progression de 3 points entre 2011 et 2021. Les hommes en formation d’infirmiers abandonnent plus fréquemment leur scolarité que les femmes. Ainsi, le taux d’abandon des hommes de la promotion 2018 atteint 19%, contre 13% pour les femmes et 14% pour l’ensemble de la promotion. Ce taux a progressé de façon plus importante chez les hommes que chez les femmes depuis la promotion 2011 (+3,2 points chez les femmes et +3,8 points chez les hommes).