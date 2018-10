Santé : combien de temps faut-il en moyenne pour obtenir un rendez-vous chez le médecin ?

Une étude vient d'établir que les temps d'attente pour prendre un rendez-vous chez le médecin s'allongent. À Dijon (Côte-d'Or), il faut attendre le 11 juin 2019 pour obtenir un rendez-vous chez ce gynécologue. Chez un ophtalmo de Tours (Indre-et-Loire), pas de rendez-vous avant le 21 mars. Dans certaines zones, l'accès aux soins est de plus en plus difficile. En moyenne en France, il faut six jours pour voir un généraliste, moins de deux jours dans la moitié des cas.

80 jours en moyenne pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo

Les délais sont beaucoup plus longs chez les spécialistes. Le record d'attente ? En ophtalmologie, avec 80 jours en moyenne. Pour un dermatologue, comptez 61 jours. Pour un cardiologue, il faut en moyenne patienter 50 jours. C'est à peine moins chez le gynécologue ou le rhumatologue, avec 45 jours en moyenne. Pour Stéphane Landais, secrétaire général de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF ), le phénomène s'explique par des médecins qui s'installent de moins en moins dans le monde libéral et une population vieillissante. À noter que de fortes disparités selon les territoires sont constatées.