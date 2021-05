Salaires bas et moyens dérisoires, leur quotidien, c'est ça.

Des conditions de travail difficiles

Si depuis 2009 et, en plus de leur rôle initial, les sages-femmes sont habilitées à réaliser des suivis gynécologiques, leurs conditions de travail se sont considérablement détériorées. "On est au cœur de la santé des femmes", témoigne Naïs, sage-femme. De plus, les sages-femmes effectuent des gardes de 12 heures et souvent de nuit. Un rythme de travail qui n'est pas sans risque pour leur santé mentale et physique. Les burn-out sont malheureusement fréquents dans cette profession.

Pour une rémunération dérisoire

De cette situation naît une grande détresse psychologique face au stress lui-même engendré par le manque de moyens. Par conséquent, la prise en charge des couples et des enfants ne peut pas se faire dignement. Si les sages-femmes sont diplômées d'un bac +5 dont une année de médecine et jouissent d'un statut médical au même titre que les médecins, leur salaire, lui, reste particulièrement bas : environ 1600 euros en début de carrière.