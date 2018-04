VIDEO - Avec la Maison des femmes, Inna Modja s’engage contre les violences faites aux femmes

Elle s’est toujours considérée comme une féministe et elle en est fière. Inna Modja milite depuis ses 14 ans pour endiguer le phénomène des violences faites aux femmes. "C’est un problème de société que l’on doit tous régler ensemble", selon la jeune femme.

C’est donc naturellement qu’elle s’investit, depuis deux ans, dans son rôle de marraine de la Maison des Femmes. L’idée d’une structure qui vienne en aide aux femmes victimes de violences sonnait comme une évidence pour celle qui a elle-même subi une excision.



Un refuge sécurisé

Située à Saint-Denis, la Maison des Femmes accueille entre 30 et 50 femmes par jour, soient quelques 15 000 d’entre elles depuis son ouverture en 2016. Les femmes peuvent se rendre au sein de l’établissement pour y rencontrer des sages-femmes mais aussi des psychologues. "L’idée, c’est qu’elles n’aient pas besoin de raconter leur histoire à dix interlocuteurs différents et qu’elles soient tout de suite dans un endroit sécurisé où elles se sentent à l’aise", explique Inna Modja.



Des groupes de paroles et un suivi légal sont également proposés aux femmes qui se rendent dans la structure. Sans considération d’identité ou de couverture sociale, la Maison des femmes veut être "un lieu où les femmes se sentent bien et les aider à se reconstruire et à se relever dans des moments très difficiles pour elles", toujours selon la chanteuse.



Compte tenu de la forte demande et des locaux devenus inappropriés, Inna Modja espère l’ouverture d’autres sites un peu partout en France.