Médecins agressés : qui sont les plus touchés ?

De plus en plus de médecins se font agresser par leurs patients : En 2018, ces incidents ont augmenté de 9% par rapport à 2017. Mais tous les départements ne sont pas égaux. "Certains sont plus exposés que d'autres. En 2018, c'est dans le Nord qu'on a enregistré le plus d'incidents, 123 signalements, détaille la journaliste Valérie Heurtel en plateau. 82 médecins ont été agressés dans les Bouches-du-Rhône, 46 en Haute-Garonne. À l'inverse, c'est en Ille-et-Vilaine que les médecins sont les plus sûrs, avec seulement huit agressions."

Les généralistes sont les plus touchés

Les généralistes sont aussi les praticiens les plus touchés puisqu'ils concernent 7 cas sur 10. Les cabinets de centre-ville sont aussi les plus exposés, avec 54% des agressions, contre 20% pour les banlieues et 17% pour les zones rurales. Dans plus de la moitié des cas, les agresseurs sont des patients ou des accompagnants. "Et il suffit de pas grand-chose pour que ça démarre : en premier lieu, les refus de prise en charge, les refus de prescription viennent ensuite, et puis les patients qui estiment avoir trop attendu", conclut la journaliste.

