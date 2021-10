Kinés et orthophonistes bientôt accessibles sans ordonnance ?

Afin de lutter contre les problèmes de déserts médicaux, les prescriptions médicales pourraient bientôt ne plus être nécessaires pour se rendre chez le kinésithérapeute ou l'orthophoniste. Plusieurs départements pourraient être sélectionnés afin de tester cette nouvelle mesure.

Plusieurs patients souffrant de problèmes articulaires doivent passer par leur médecin généraliste pour se voir prescrire un rendez-vous remboursé chez le kinésithérapeute. Pourtant, les kinésithérapeutes réclament depuis longtemps un accès direct à leurs soins sans ordonnance, afin d'économiser du temps, de l'argent et de valoriser leur profession.

Une disposition avantageuse pour les centres médicaux

Les prises de rendez-vous sans ordonnance seraient réservées aux kinésithérapeutes installés dans un centre médical, afin de mieux coordonner leurs soins et alléger leurs plannings, surtout en cas de petite pathologie. "On a certaines consultations pour lesquelles on a l'impression d'être véritablement délivreurs de papiers pour que les soins puissent être remboursés", explique Sarah Autuoro, médecin généraliste. Plusieurs amendements seront débattus à l'Assemblée nationale.