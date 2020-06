Hôpital : forte mobilisation des soignants qui vont manifester à nouveau

Le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé mardi 16 juin que toutes les revendications du personnel soignant trouveront une réponse début juillet dans le cadre du plan Ségur de la santé, cette grande consultation lancée début mai par le gouvernement. Mais les soignants ne veulent pas relâcher la pression sur le gouvernement et entendent profiter de cette vague de sympathie auprès de la population pour se faire entendre.

Nouvelles manifestations jeudi

Leurs revendications sont toujours les mêmes : plus de reconnaissance et de moyens pour l’hôpital public. "Je pense que c’est normal, c’est nécessaire. On a des salaires très faibles. On est en souffrance et le travail effectué mérite une meilleure reconnaissance", témoigne une aide-soignante de l’hôpital Bichat, à Paris. Un collectif de soignants appelle à une nouvelle mobilisation jeudi à 13h30 devant les hôpitaux et il devrait y avoir une nouvelle manifestation nationale début juillet.

