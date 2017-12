Gynécologues : la France est en pénurie

Christine Susdorf est ici pour une consultation de gynécologie. Mais pour décrocher ce rendez-vous, cela a été le parcours du combattant. "Ca a été compliqué parce que mon ancienne gynécologue est partie à la retraite et, au début, je ne me suis pas trop inquiétée parce que je pensais que j'allais en retrouver une assez rapidement. Et j'ai mis quand même deux ans à retrouver une gynécologue, mais pas dans ma commune", explique Christine Susdorf.

Un médecin généraliste assure les consultations

Depuis le départ à la retraite des quatre gynécologues, l'histoire de Christine Susdorf est celle de nombreuses femmes d'Aulnay-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Et faute de remplaçants, c'est désormais un médecin généraliste qui assure les consultations, mais elle pallie avec difficultés l'absence de spécialistes.

