Consultation chez le médecin à 30 euros : "J'espère que ça va aboutir le plus vite possible", déclare Frédéric Valletoux, ministre délégué à la Santé

"J'espère que ça va aboutir le plus vite possible", déclare sur franceinfo vendredi 16 février Frédéric Valletoux, ministre délégué à la Santé, à propos de la revalorisation du tarif de la consultation chez les médecins généralistes. L'Assurance maladie a ouvert la voie, jeudi 8 février, à une augmentation à 30 euros contre 26,50 euros actuellement. "C'est nécessaire", "on a besoin d'un système de santé qui fasse confiance à ses professionnels", souligne le ministre.

La consultation à 30 euros, c'est pour quand ? "Les discussions sont en cours. J'espère que ça va aboutir le plus vite possible", déclare Frédéric Valletoux, ministre chargé de la Santé. "On a besoin d'un système de santé qui inclut plus les professionnels." pic.twitter.com/arlEWkv75G — franceinfo (@franceinfo) February 16, 2024

"Les discussions sont en cours", rappelle Frédéric Valletoux. "Derrière les 30 euros, ce n'est pas que ça, il y a aussi les consultations complexes, comment on revalorise les actes dans des spécialités où on souffre beaucoup aujourd'hui", comme "la pédiatrie", "la santé mentale" et "la psychiatrie", précise le ministre qui ne "participe pas personnellement aux discussions".