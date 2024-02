Santé : le ministre Frédéric Valletoux a une "approche méprisante de la médecine libérale", déplore Arnaud Chiche président du collectif Santé en danger

Le ministre délégué à la Santé a déclaré, mercredi, vouloir "motiver" les médecins libéraux à prendre plus de gardes les nuits et les week-ends.

Frédéric Valletoux a "une approche méprisante de la médecine libérale", dénonce vendredi 16 février sur franceinfo Arnaud Chiche, anesthésiste-réanimateur, fondateur et président du collectif Santé en danger. Il se dit "très remonté" contre le nouveau ministre délégué chargé de la Santé. "On ne peut pas aborder ce sujet avec autant de légèreté dans l'analyse et autant de certitudes dans les solutions" proposées, déplore Arnaud Chiche.

Le président du collectif Santé en danger estime que la volonté de Frédéric Valletoux de "motiver" les médecins libéraux à prendre plus de gardes pour décharger les services d'urgences des hôpitaux est "absurde". Car "il y a déjà beaucoup de médecins libéraux qui participent aux gardes. Il faut arrêter de penser qu'ils ne travaillent pas la nuit", insiste Arnaud Chiche, en concédant toutefois que "c'est vrai, ils ne travaillent pas tous la nuit".

Des gardes réglementées pour la sécurité

Puis, il rappelle que le travail de nuit est encadré. "Si on travaille la nuit, on ne travaille plus le lendemain. Ça s'appelle le repos de sécurité. Donc la consultation du lendemain va être supprimée pour 30, 40, 50 patients", argumente Arnaud Chiche. Ainsi, il trouve le propos du ministre "démago, même mensonger, parce qu'on laisse penser qu'on va résoudre le problème des urgences dans les hôpitaux en restaurant ces gardes-là". Il ajoute également qu'il faut "connaître le profil des malades aux urgences" car "ce ne sont pas que des problèmes de médecine générale, même s’il y a en a beaucoup".

Arnaud Chiche reproche au gouvernement "de se détourner du vrai problème", à savoir le manque de soignants. "Les urgences sont débordées de patients parce qu’il n'y a pas assez de médecins, pas assez d’infirmières et il y a des malades sur les brancards qui meurent. Frédéric Valletoux devrait le savoir parce qu'il a été à la tête de la Fédération hospitalière de France", déclare, agacé, le président du collectif Santé en danger.

Le ministre "fait pire que mieux"

Par ailleurs, Arnaud Chiche dénonce le "positionnement assez insultant" de Frédéric Valletoux sur le tarif des consultations des médecins généralistes. Il "fait semblant de serrer la vis en disant on va passer de 26,5 à 30 euros, moyennant une contrepartie", selon lui. Le ministre délégué en charge de la Santé a déclaré être "favorable" à une hausse des consultations à 30 euros mais "avec un engagement des médecins".

Pour Frédéric Valletoux, "à partir du moment où on les soulage en temps administratif, à partir du moment où l'Etat fait l'effort d'accompagner à travers des assistants médicaux le fonctionnement des cabinets de ville, il faut peut-être qu'ils s'engagent à prendre plus de patients". Arnaud Chiche ironise : "Comme si les médecins ne travaillaient pas déjà beaucoup". Il estime que le ministre "fait pire que mieux".