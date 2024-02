En visite dans les Yvelines, le nouveau ministre de la Santé veut "motiver" les médecins libéraux à prendre plus de gardes

"Bonsoir, je suis le ministre de la Santé." Fraîchement nommé, Frédéric Valletoux se sent obligé de se présenter, mercredi 14 février, en arrivant à la maison médicale de garde de Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines, pour une visite à laquelle franceinfo a pu assister. Le nouveau ministre délégué à la Santé est venu parler du manque de médecins en France et des solutions envisagées pour renforcer en particulier l’accès aux soins la nuit et le week-end. Pour décharger les services d’urgences des hôpitaux, il souhaite que davantage de médecins libéraux prennent leur part dans les gardes de nuit et de week-end.

Dans cette maison médicale, le Dr Clément Javelle consulte jusqu’à minuit après une journée de travail au cabinet. Interrogé par le ministre sur son organisation, le médecin répond : "On dort peu et on ne vieillit peut-être pas très bien." Actuellement, 40% des médecins libéraux effectuent des gardes. C’est beaucoup moins qu’il y a 10 ou 20 ans.

Inciter les médecins libéraux à prendre plus de gardes

"Vous pensez qu'on peut encore, malgré tout, essayer de pousser les feux ?", demande Frédéric Valletoux au médecin. "Parce que le sujet de la permanence des soins est parfois, chez certains, un peu sensible", reconnaît le ministre. "Il faudrait qu'on ait un peu plus de médecins", affirme le Dr Clément Javelle.

"C'est très dur pour le médecin qui arrive de voir qu'il y a déjà 20 personnes devant la porte." Dr. Clément Javelle, médecin libéral à franceinfo

Pour le ministre délégué à la Santé, les médecins doivent mieux s’organiser entre eux pour proposer davantage de créneaux le soir et le week-end. "Pour l'instant, je suis ministre depuis cinq jours et je voulais aller voir à quel point les libéraux peuvent inventer des réponses qui soient adaptées", explique-t-il. "Il ne s'agit pas d'appliquer une règle unique à l'ensemble du territoire, il s'agit juste d'essayer de motiver, valoriser, rendre plus attractive la participation aux gardes", détaille Frédéric Valletoux. Et si les médecins libéraux n’y parviennent pas, le ministre prévient qu'il les contraindra à prendre davantage de gardes.