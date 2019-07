Seine-et-Marne : il sauve deux enfants de la noyade sans savoir nager

Mercredi 3 juillet, Moustapha Keita est sur la plage de Meaux (Seine-et-Marne) avec ses nièces, lorsqu'il aperçoit une petite fille de 3 ans en train de se noyer. Sans réfléchir, il saute à l'eau. "Elle n'arrivait pas à respirer", confie-t-il. Il la met alors sur le ventre pour lui masser le dos. Pourtant, Moustapha Keita n'a aucune formation de sauveteur et ne sait même pas nager. La semaine précédente, il avait déjà secouru un petit garçon de 6 ans in extremis. "La police municipale m'a appelé pour me dire que les pompiers leur avaient dit que sans moi, le garçon serait mort", explique-t-il encore.

"Ce n'est pas tout le monde qui peut faire un geste comme ça"

Pour les baigneurs, cet acte de bravoure fait de lui un héros. "Ce n'est pas tout le monde qui peut faire un geste comme ça", estime un riverain. Les pompiers confirment que Moustapha Keita a eu les bons réflexes. En cas de noyade, ils rappellent qu'il faut d'abord vérifier si la personne est consciente. Mais la principale consigne de sécurité des pompiers reste de respecter les interdictions de baignade et les règles de sécurité.

Le JT

Les autres sujets du JT