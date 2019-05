Sécurité routière : les trottinettes électriques bientôt encadrées

Elles sont de partout, sur le trottoir ou sur les routes. Les trottinettes électriques ont envahi les rues des grandes villes, et sont à l'origine de nombreux accidents. "Sur les trottoirs, c'est un peu la cour de récréation", avoue Hachim Said Mohamed, utilisateur. Pour prévenir les conduites à risque, le ministère des Transports veut encadrer cette pratique en modifiant le Code de la route.

25 km/h maximum

La vitesse sera limitée à 25km/h et les trottoirs seront interdits. Il faudra emprunter les pistes cyclables, ou les routes limitées à 50 km/h. Côté équipement, le casque devient obligatoire jusqu'à 12 ans, tout comme les avertisseurs et phares la nuit. Les trottinettes pourront se garer sur le trottoir, à condition de ne pas gêner la circulation des piétons. En cas de non-respect de toutes ces nouvelles règles de circulation, l'amende peut varier entre 35 et 1 500 €. Depuis février, une police municipale encadre les utilisateurs à Paris. 150 PV ont été établis pour circulation sur le trottoir. À l'échelle nationale, le décret pourrait prendre effet dès septembre prochain.

