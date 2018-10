Santé : un projet de loi pour étendre l'enseignement des gestes qui sauvent

Généraliser les bons gestes pour sauver des vies. Chaque année, 40 000 à 50 000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque inopiné. Ces données pourraient être bien moins élevées si les gestes de premiers secours étaient maîtrisés. En France, 65% de la population ignorent comment les pratiquer, et seulement 3 personnes sur 10 savent comment pratiquer un massage cardiaque.

Une loi pour enseigner partout les gestes qui sauvent

L'objectif est de passer à 80% d'individus sensibilisés à ces pratiques. C'est dans ce sens que va la proposition de loi déposée par deux députés de la majorité jeudi 18 octobre. Ils souhaitent généraliser la formation tout au long de la vie, de l'école primaire à l'entreprise et répandre le plus possible l'enseignement des gestes qui pourraient, le cas échéant, sauver une vie. Ils espèrent ainsi faire passer le taux de survie à ces arrêts cardiaques de 3% à 10% en dix ans.

