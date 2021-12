Prévention routière : des stages de conduite pour redonner confiance aux seniors

Vieillir ou conduire, il faut choisir ! Voilà ce qu’on pense quand on évoque la conduite des personnes âgées. Car on estime souvent - à tort - que les seniors sont plus dangereux au volant. Les chiffres de la sécurité routière prouvent le contraire. En 2017, les 65 ans et plus n’étaient à l’origine “que” de 16,9 % des accidents mortels. Les seniors étaient sous-représentés dans les accidents contrairement aux autres tranches d’âges plus jeunes.

Au volant, les personnes âgées ne sont donc pas plus dangereuses mais plus vulnérables. Certains troubles physiques viennent gêner leur conduite : la vue et l'audition qui baissent ou la raideur de la nuque qui empêche de tourner la tête pour surveiller l'angle mort par exemple. Elles peuvent se sentir moins rassurées tout en ayant encore la capacité et l’envie de conduire. La preuve : en France, 64% des 65 ans et plus possèdent une voiture. Pour beaucoup, conduire est une nécessité et c'est aussi une façon de rester autonome.

La Prévention routière organise des stages à la demande dans toute la France. (M. Le Charpentier / France Télévisions) Confiance et autonomie

L’association Prévention Routière propose donc des stages pour leur permettre de conserver maîtrise, confiance et autonomie. A Brech - commune morbihanaise de plus de 6000 habitants où un quart de la population a plus de 65 ans - c’est le Centre d'action social qui a décidé de mettre en place cette journée avec la Prévention routière.

Ça n’est pas du tout pour sanctionner les gens mais au contraire pour leur permettre de continuer à conduire le plus longtemps possible et le plus en sécurité possible Chantal Mahieux adjointe au maire de Brech

Des règles qui ont changé

Les stages proposent de revoir le code. Entre les choses qu’on oublie et les nouvelles réglementations, ce n’est pas un luxe comme le reconnaît Pierre, 81 ans : "J’ai passé le permis en 1958 ! J’ai découvert de nouveaux panneaux, d’autres que j’avais oublié. Ça permet de me recycler et de me sécuriser”.

Après la théorie, il y a la pratique avec des séances de conduite en compagnie d’une monitrice d’auto-école. Au volant, Françoise, 80 ans, reconnaît avec franchise “être à l’aise... aussi dans les mauvaises habitudes ! On croit savoir très bien conduire parce qu’il y a les années. Mais il y a pas mal de petites erreurs qui peuvent être graves.”

Séance théorique avec le rappel du Code de la route. (M. Le Charpentier / France Télévisions)

Une visite médicale obligatoire ?

En 2017, la députée haut-savoyarde Virginie Duby Muller (LR) avait fait une proposition de loi vise à mettre en place une visite médicale de contrôle à la conduite systématique pour les conducteurs de 70 ans et plus. Elle s’appuyait sur les chiffres de l’ONISR (Observatoire national interministériel de la sécurité routière), la mortalité des personnes de plus de 65 ans a augmenté de 9 % en 2015 (840 personnes décédées). Elles auraient été particulièrement victimes d’accidents de la route mortels.

L’élue proposait une visite médicale effectuée par un médecin de ville, à renouveler tous les 5 ans et qui permettrait soit de valider les pleines capacités du conducteur via un certificat attestant de sa capacité totale à conduire ; soit de prononcer une interdiction totale ou partielle de conduire, pour les usagers souffrant de certaines affections médicales incompatibles avec la conduite (problèmes cardio‑vasculaires, de vision...).

Mais cette proposition n’a pas fait l’unanimité. En 2018, le ministre de l’Intérieur de l’époque, Christophe Castaner, s’était ainsi prononcé contre l’idée "de faire passer des tests à toutes les personnes qui ont plus de 60 ans". Pour lui, ce n’est "pas seulement une question d’âge et donc il faudrait peut-être envisager un contrôle régulier de l’état visuel, etc." pour tous les conducteurs.

Chez nos voisins européens

Rappelons qu’en France, le permis de conduire est délivré à vie, contrairement au nouveau permis européen instauré en 2013 qui n’est désormais valable que quinze ans. Concernant spécifiquement les conducteurs plus âgés, des pays européens ont déjà mis en place des évaluations. Aux Pays-Bas, au Danemark et en Finlande, ils doivent passer une visite médicale régulièrement à partir de 70 ans. L’Italie et le Portugal sont les plus “rigoureux” : chez eux, cette visite doit être réalisée dès l’âge de 50 ans.