Nutrition : une campagne de prévention pour sensibiliser la population

Alerter sur les dangers de la dénutrition, c'est l'objectif de cette nouvelle campagne de prévention dévoilée en exclusivité par Le Parisien lundi 26 novembre. En France, cette maladie peu connue touche deux millions de personnes. Les symptômes ? La perte de poids, mais aussi des infections et un affaiblissement des défenses naturelles.

Pour alerter les pouvoirs publics et les citoyens, le collectif de lutte contre la dénutrition a créé un site web. Il propose également plusieurs solutions pour en finir avec la maladie. Parmi elles, l'instauration d'un dépistage bucco-dentaire gratuit pour établir un lien entre délabrement dentaire et dénutrition. Également plus de choix parmi les plats proposés dans les hôpitaux avec des temps plus courts entre deux repas ou encore le rétablissement de la balance dans les pharmacies. Le collectif rappelle qu'il faut agir vite, c'est au début des premiers kilos perdus qu'il est le plus facile d'inverser la tendance.

