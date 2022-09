Crise énergétique : des piscines municipales fermées en raison de la flambée des prix

Des dizaines de piscines municipales ont été fermées, lundi 5 septembre, car elles consomment énormément d'énergie et souvent du gaz pour chauffer les bassins. La plupart l'ont été par une société exploitante, Vert Marine, car la facture énergétique est devenue beaucoup trop élevée.

C’est la douche froide pour le plus grand centre aquatique de Limoges (Haute-Vienne). Lundi 5 septembre, il a fermé ses portes. Cela s’est fait du jour au lendemain, sans préavis. En cause : la crise énergétique. À l’intérieur, c’est le calme plat. Tous les moteurs chargés de réguler la température de la piscine sont à l’arrêt. Ces machines sont très énergivores. "Il y a une quarantaine de moteurs comme ça dans le site qui fonctionnent avec 18 kWh par heure. Vous imaginez : multipliez par 24 heures, multipliez par le nombre de jours, multipliez par le nombre de mois etc., c’est ce qui fait que l’on a une consommation d’électricité qui a explosé", explique Claude Tourtois, directeur d’exploitation.

Impossible d’augmenter le tarif d’entrée

Selon le gestionnaire de la piscine, les dépenses d’énergie auraient flambé, passant de 600 à 1,6 millions en 2022. Ne pouvant pas augmenter le tarif d’entrée, la société s’est retrouvée dans une impasse. Les élus, mis devant le fait accompli, regrettent ce scénario. C’est le même partout en France. Lundi, une trentaine de piscines du gestionnaire seraient concernées.