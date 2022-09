Sécheresse : la vidange des piscines pose question en ces temps de restrictions d'eau

Chaque jour à Toulouse (Haute-Garonne), 40 000 litres d'eau sont nécessaires pour nettoyer les rues. Alors que la sécheresse et le manque d'eau ont marqué ces dernières semaines, la municipalité a décidé de prélever cette ressource dans la piscine qui devait être vidangée. "Nous allons récupérer les 6 100 mètres cube de cette piscine qui, normalement, devait être vidangée comme elle l'est chaque année pour l'espace public", annonce François Chollet, vice-président Toulouse Métropole à la transition écologique. Résultat : six millions de litres d'eau récupérés.



Huit millions de litres dans les égouts à Antibes

Une méthode sur laquelle Châtellerault (Vienne) a un temps d'avance, l'ayant mis en place depuis 2006. Mais ces deux villes font office d'exception. À Antibes (Alpes-Maritimes), par exemple, le grand nettoyage a déjà commencé, sans recyclage. Une situation qui interroge dans une région particulièrement touchée par les restrictions. Des élus ont demandé à ce que cette vidange soit repoussée, mais avec la fréquentation de l'été, elle semble nécessaire pour des questions sanitaires, avant le retour des scolaires. Direction les égouts pour ces huit millions de litres d'eau.