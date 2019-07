Canicule : des gestes simples pour faire face à la chaleur

La France va connaitre un nouvel épisode caniculaire. Pour affronter la chaleur, il faut boire de l'eau, et surtout, ne pas attendre d'avoir soif avant de s'hydrater. Il faut également mouiller son corps, à la fois le visage et les avant-bras. Mais attention, évitez la douche glacée : vous pourriez être victime d'un choc thermique. Autre geste à adopter : il faut rester au frais, éviter de sortir aux heures les plus chaudes et fermer les volets et les fenêtres pour garder la fraicheur à l'intérieur de votre maison.

Témoin d'un malaise ? Appelez le 15

Si jamais vous allez dehors, n'oubliez pas de vous protéger et de mettre des lunettes, un chapeau, des vêtements à manches longues de couleur sombre, et de la crème solaire. Il faut aussi prendre des nouvelles des proches et des plus fragiles. Si jamais vous êtes témoin d'un malaise, soyez vigilant et appelez le 15. Surtout, faites attention aux signaux d'alerte du coup de chaud : crampes, fatigue, vertiges et fièvre.

