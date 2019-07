Canicule : 21 départements du Sud-Ouest et de Rhône-Alpes placés en vigilance orange

Cette alerte prend effet à partir de lundi 6 heures du matin.

La deuxième canicule de l'année s'abat sur la France. Vingt-et-un départements ont été placés en vigilance orange à la canicule, dimanche 21 juillet, par Météo France. Les 21 départements concernés sont tous situés dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes.

Les départements placés en vigilance orange sont les suivants : l'Ardèche, l'Ariège l'Aveyron, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Isère, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Vienne.

Une canicule installée jusqu'à vendredi

Cette alerte prend effet à partir de lundi 6 heures du matin. Selon Météo France, la hausse des températures maximales va être spectaculaire, avec un gain d'une dizaine de degrés par rapport à dimanche sur le Sud-Ouest. La masse d'air chaude et sèche à l'origine de cette hausse spectaculaire gagnera peu à peu vers le nord. La vigilance orange canicule s'étendra donc rapidement à de nombreuses régions, poursuit Météo France.

Mardi, les minimales seront le plus souvent comprises entre 20 et 25 degrés, tandis que les maximales oscilleront entre 36 et 40 degrés, selon Météo France, qui indique qu'il faudra attendre vendredi pour voir les températures fléchir par la façade atlantique.