Les soignants dénoncent depuis plusieurs mois la dégradation de leurs conditions de travail et demandent une revalorisation de leurs revenus. Sur Twitter, un message résume cette colère en comparant le prix d'actes médicaux avec des dépenses du quotidien.

Plus de 260 services d'urgences sont toujours en grève, d'après le Collectif Inter-Urgences, et les soignants dénoncent de plus en plus leurs conditions de travail et leurs rémunérations trop faibles. Dans ce contexte, un message a été relayé plusieurs milliers de fois sur Twitter : "Une consultation chez le médecin ou le dentiste est moins chère qu'une coupe chez le coiffeur. Une infirmière à domicile est rémunérée l'équivalent d'un 'Happy meal' par patient. Une séance de kiné est facturée l'équivalent d'un ticket de cinéma. Continuez de mépriser vos soignants".

Une consultation chez le médecin ou le dentiste est moins chère qu’une coupe chez le coiffeur. Une infirmière à domicile est rémunérée l’équivalent d’un Happy meal par patient. Une séance de kiné est facturée l’équivalent d’un ticket de cinéma. Continuez de mépriser vos soignants — M (@G_mrcco) October 14, 2019

Les comparaisons peuvent paraître surprenantes et ne reflètent pas tout à fait la réalité. La Cellule Vrai du Faux vous explique pourquoi.

Un acte infirmier plus cher qu'un "Happy Meal"

Le prix d'un "Happy Meal" est assez facile à trouver, c'est 4 euros. Calculer le revenu par patient d'une infirmière, c'est un peu plus compliqué. Les représentants du secteur parlent davantage en termes de visites ou d'actes.

"Quand une infirmière se déplace pour un acte unique, comme une injection, une simple prise de sang ou un pansement post-opératoire, elle applique une majoration pour toujours atteindre 7 euros", explique Catherine Kirnidis, présidente du Sniil (syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux). D'après les calculs du syndicat Convergence infirmière, la moyenne de tarif par visite est d'un peu plus de 9 euros. En moyenne, une infirmière gagne donc plus par visite que l'équivalent d'un "Happy Meal".

Une consultation moins chère qu'une coupe de cheveux (pour les femmes)

Une consultation chez le médecin généraliste de secteur 1 coûte 25 euros. En comparaison, d'après l'Union nationale des entreprises de coiffure, qui relaie un rapport de l'ensemble des partenaires sociaux de la branche, un homme dépense en moyenne 20,40 euros chez le coiffeur, et une femme 44,50 euros. En moyenne, une consultation chez le généraliste revient donc moins cher qu'une coupe chez le coiffeur pour une femme, mais plus cher pour un homme.

Une séance de kiné plus chère qu'un ciné

La Fédération nationale des cinémas français indique que le prix moyen d'une place de cinéma en France est de 6,64 euros. De son côté, la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs explique que la majorité des actes sont facturés 16,13 euros. En moyenne, une séance de kinésithérapie coûte donc plus cher qu'une place de cinéma.