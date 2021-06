Tourisme : des précisions sur les conditions d'entrée en France

Le Château de Versailles, la Tour Eiffel, le Louvre... Vides depuis des mois, ces lieux touristiques français devraient bientôt retrouver leurs visiteurs. À compter du 9 juin, les ressortissants européens vaccinés pourront entrer sur le territoire national sans avoir besoin de faire un test PCR. Le ministère de Affaires étrangères a publié une carte indiquant les conditions d'entrée, classée pays par pays. "Bienvenue en France" lance Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat, à nos voisins. Ceux qui ne sont pas vaccinés devront en revanche présenter un test PCR de moins de 72 heures.



Les Français vaccinés pourront-ils voyager librement en Europe ?



Les règles sont en revanche plus strictes pour les pays classés en zone orange, comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Tous les ressortissants devront faire un test PCR, les personnes non vaccinées devraient s'isoler quelques jours. Des conditions d'entrée encore plus fermes sont prévues pour les pays en zone rouge où circulent des variants dangereux, comme l'Inde.

À partir du 1er juillet, grâce au certificat sanitaire européen, les Français vaccinés pourront également se déplacer sans restriction dans l'espace européen.