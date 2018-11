Santé : un nouveau slogan pour consommer moins d'antibiotiques

"Ils sont précieux, utilisons-les mieux." Nouveau slogan, nouveau logo... La campagne de sensibilisation dévoilée mercredi 14 novembre par le journal Le Parisien répond à une urgence. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pneumonie, la tuberculose ou la méningite sont de plus en plus difficiles à soigner, les bactéries devenant résistantes aux traitements. Problème : rien qu'en France l'an dernier, 759 tonnes d'antibiotiques ont été prescrites aux humains et près de 500 tonnes aux animaux.

40 millions d'euros pour la recherche

Avec cette campagne, le ministère de la Santé espère les mêmes résultats qu'en 2001, avec le slogan "les antibiotiques ce n'est pas automatique". À l'époque, dans les cinq ans qui avaient suivi, la prescription des antibiotiques avait chuté de 25% avant de repartir à la hausse. Une autre campagne a été lancée en 2010 mais n'a pas connu le même succès. En 2019, le message sera surtout diffusé sur les réseaux sociaux. Mais le gouvernement devrait annoncer que 40 millions d'euros supplémentaires seront investis dans la recherche de nouveaux antibiotiques.

Le JT

Les autres sujets du JT