franceinfo junior. C'est quoi les antibiotiques ?

Une boite ouverte d'un antibiotique en cachets. (MAXPPP)

759 tonnes d'antibiotiques ont été vendus en France en 2017 pour la santé humaine, selon les chiffres publiés ce mardi par Santé publique France. Ces données sont rendues publiques notamment à l'occasion de la Semaine mondiale d'alerte sur le bon usage des antibiotiques, lancée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). À ce nombre, il faut ajouter les 514 tonnes d'antibiotiques destinés aux animaux.

"Les antibiotiques, ce n'est pas automatique"

La forte consommation d'antibiotiques dans le monde est l'une des préoccupations de l'OMS. En sensibilisant le public, leur but est de limiter la consommation des antibiotiques pour éviter le phénomène de résistance de certaines bactéries aux antibiotiques. "Prendre des antibiotiques quand on n'en a pas besoin accélère l'apparition des résistances, explique l'organisation dans sa campagne. Les infections résistantes sont plus complexes et plus difficiles à traiter." Début novembre, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s'alarmait elle aussi dans un rapport sur la prise excessive d'antibiotiques dans le monde, comme l'explique dans cet article notre spécialiste santé à franceinfo.

► Mais à quoi ça sert les antibiotiques ? Les enfants et les adultes prennent-ils les mêmes ? Pour en parler, franceinfo junior donne la parole à des écoliers. Kawtar, Shobitha et Mehmet-Ali, élèves en CM2 dans une école de Bobigny (Seine-Saint-Denis), posent leurs questions à Didier Guillemot. Il est médecin et professeur à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Cette semaine sur franceinfo junior

