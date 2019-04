Santé : trois millions de Français sont sans mutuelle

Trois millions de Français n'auraient pas de mutuelle. La situation ne s'est pas améliorée depuis trois ans et la généralisation des contrats d'entreprises. L'accès aux complémentaires reste difficile pour certains étudiants, retraités ou chômeurs. Micheline, femme de ménage à mi-temps, n'avait pas les moyens de payer une mutuelle pour elle et sa famille. "Je priais surtout pour que personne ne soit malade", explique cette bénéficiaire de la Couverture maladie universelle (CMU) depuis qu'elle est au chômage.

L'ACS trop méconnue

"Dès qu'il y avait un petit bobo, une grippe ou quelque chose comme ça, c'était les remèdes de grand-mère qui passaient avant tout. Et puis à l'extrême j'allais chez le médecin", confie-t-elle. Pourtant, pour ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, il existe l'Aide à la complémentaire santé (ACS), qui peut aller jusqu'à 550 euros par an. Mais elle est trop méconnue : seuls 1,2 million de Français en bénéficient, alors que deux fois plus pourraient y prétendre.

