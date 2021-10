Santé : l’importance de dépister le glaucome, une maladie qui peut rendre aveugle

Le glaucome est une maladie grave qui peut aller jusqu’à rendre totalement aveugle. Les ophtalmologues alertent sur la nécessité de dépister cette maladie le plus tôt possible.

Maladie souvent méconnue, mais non moins grave, le glaucome, qui peut rendre aveugle, doit être dépisté le plus rapidement possible. C’est le message que martèlent les ophtalmologues. "Le dépistage du glaucome est essentiel, parce qu’on peut bloquer la maladie si on la découvre tôt, on peut la stabiliser ensuite. Il est important de pouvoir le dépister avant qu’il ait fait des dégâts", développe le Pr Christophe Baudouin, chef du service ophtalmologie à l’hôpital des Quinze-Vingts de Paris.

10% chez les plus de 70 ans

En France, 500 000 personnes en sont atteintes. Peu de signes avant-coureurs existent, hormis la diminution du champ visuel. Mais la tension oculaire, le diabète et la myopie favorisent la maladie. Celle-ci est également héréditaire. "S’il y a des glaucomes dans une famille, il faut aller en parler à un ophtalmologue", poursuit le spécialiste. Chez les personnes de plus de 40 ans, 1 à 2% sont concernées, contre 10% pour les plus de 70 ans.