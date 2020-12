Santé : les Français pourront changer de mutuelle plus facilement

Joe Simon Haddad compte bien en profiter, après des déboires avec sa mutuelle. "J'ai payé pendant plus de 20 ans, (...) je n'ai jamais eu à solliciter le moindre remboursement pour une hospitalisation (...) et le jour où je la sollicite, je ne trouve plus d'assurance en face", raconte-t-il aux équipes de France Télévisions. Jusqu'à présent, il fallait attendre la date anniversaire de son contrat pour pouvoir résilier. Depuis mardi 1er décembre, les contrats sont résiliables à tout moment après une première année de souscription.

Faire marcher la concurrence

Les assurances devront être plus compétitives pour retenir leurs clients. "Ça va conduire à une plus grande fluidité du marché, (...) et probablement que les assureurs feront peut-être un petit peu plus attention à vous", analyse Stanislas Di Vittorio, fondateur du site Assurland.com. Au total, cette mesure pourrait faire gagner un milliard d'euros de pouvoir d'achat aux assurés, selon UFC-Que choisir.