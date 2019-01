Santé : le changement de mutuelle bientôt facilité

Changer de mutuelle devrait être bientôt plus simple. Le sénat va étudier à la fin du mois un amendement qui permet de résilier un contrat en cours d'année, et donc de faire jouer la concurrence après un an de contrat. La mesure séduit les consommateurs, qui étaient obligés de faire attention à la date anniversaire de leur souscription, et sont à ce jour obligés de résilier en adressant un courrier en recommandé avec accusé de réception, un à deux mois avant la date anniversaire.

Vers une hausse des frais de gestion ?

Les sénateurs veulent donc aller plus loin. Ce qui est une mauvaise idée à en croire les professionnels, qui menacent d'augmenter les prix. "Le risque, c'est que cette mesure vise à renforcer les frais de gestion de nos mutuelles, dans la mesure où la mise en concurrence entraînera de la communication et la gestion de ces différents dossiers", prévient Stéphane Junique, vice-président de la Mutualité française.

