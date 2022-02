Santé : l’angoisse des hypocondriaques n’a fait qu’augmenter avec le Covid-19

Au moindre symptôme, toujours penser au pire. Un mal de crâne, une boule dans la gorge, chercher des réponses sur internet, passer des dizaines d’examens médicaux, Laure Bach connaît par cœur. Cette mère de famille est hypocondriaque depuis plusieurs années. "Ils ne me trouvent jamais rien, à mon grand désespoir", dit-elle. L’idée de la maladie l’obsède littéralement du matin au soir.

"L’hypocondriaque va toujours suspecter une forme de défaillance"

"Je me lève le matin, je me dis qu’est-ce que je vais encore avoir comme symptômes", raconte-t-elle. Et pour son compagnon aussi, le quotidien est devenu difficile, il ne sait plus comment réagir. Michel Leeb, sous sa carapace d’humoriste, est un malade imaginaire, obsessionnel, qui analyse cela comme un manque de confiance en soi, en l’autre. L’hypocondriaque "va toujours suspecter une forme de défaillance ou d’insuffisance", explique le psychologue Antoine Spath. Pour certains, le stress n’a fait qu’augmenter avec le Covid.