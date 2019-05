Santé : des médicaments en vente au supermarché ?

Lorsque nous irons faire nos courses au supermarché, sera-t-il bientôt possible d'acheter du sirop pour la toux, de l'Ibuprofène, ou encore du paracétamol ? L'autorité de la concurrence propose de faciliter la vente en supermarché de ce type de médicaments. Les pharmaciens sont totalement opposés à cette idée. L'argument phare des partisans de cette mesure concerne le portefeuille.

L'Italie a sauté le pas

Cette ouverture favoriserait-elle une baisse des prix ? Le tarif est fixé librement par les pharmacies. Selon la présidente de l'autorité de la concurrence, autoriser les supermarchés à vendre ces médicaments serait une mesure positive pour le pouvoir d'achat. L'Italie expérimente déjà ce dispositif. Les prix de ces médicaments sans ordonnance sont déjà parmi les plus bas d'Europe. Ces médicaments sont 30% plus chers en Allemagne et 20% plus chers en Espagne. Les syndicats de pharmaciens, eux, ne croient pas à une forte baisse des prix.

