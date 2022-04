Présidentielle 2022 : les solutions des candidats pour lutter contre les déserts médicaux

L'une des priorités des Français dans cette campagne présidentielle, après le pouvoir d’achat, est la santé. Le journaliste Adrien Rochard répond aux questions de trois téléspectateurs à ce sujet. Il s’est notamment penché sur la question des déserts médicaux. Les inégalités d’accès aux soins touchent de nombreux territoires. Ainsi, 30 % de la population française vit dans un désert médical. Depuis 2010, on observe une baisse de 9 % du nombre de médecins généralistes en France.

Des incitations financières

Selon l’un des téléspectateurs, le numérique pourrait être une solution aux déserts médicaux. Mais cela ne serait pas viable, car la patientèle peut être âgée et n’a pas forcément accès à ces outils. En outre, le virtuel ne remplace pas le rendez-vous physique. Pour faire face au manque de médecins, des candidats à la présidentielle préconisent des incitations financières. C’est le cas de Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean Lassalle, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Fabien Roussel, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon veulent, quant à eux, imposer aux jeunes médecins de s’installer dans ces déserts médicaux.