Pharmacies : des tests d'angine bientôt remboursés

C'est un test simple et rapide effectué par un pharmacien. Il suffit de mettre un coton-tige dans la gorge, attendre quelques minutes, et on est fixé sur son mal de gorge. S'il n'y a qu'un trait, c'est une angine virale, pas besoin d'antibiotiques. S'il y en a deux, elle est bactérienne, et dans ce cas, il faut aller voir son médecin. "C'est rapide, ça permet d'orienter le patient, de le mettre en sécurité et de lutter contre l'antibiorésistance (...)", s'enthousiasme le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de l’Île-de-France, Martial Fraysse. Ce test qui coûte une dizaine d'euros sera remboursé à partir de janvier 2020.

Les médecins ne sont pas convaincu

Les patients y sont généralement favorables. Ils trouvent ça plus rapide et moins coûteux qu'une visite chez le médecin. Chaque année, 9 millions de cas sont traités par antibiotiques, alors que 80% de ces angines, d'origine virale, n'en ont pas besoin. Certains médecins estiment toutefois ce dispositif dangereux, car il ne permet pas de diagnostiquer entièrement le patient.

Le JT

Les autres sujets du JT