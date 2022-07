"Personne ne m'a parlé de cette histoire de 100% Santé" : de nombreux opticiens épinglés par la Répression des fraudes

"Aucun des opticiens n'a évoqué ce truc-là", s'étonne Marion, qui a dû récemment racheter une paire de lunettes. "Ce truc-là", c'est le "100% Santé", une réforme qui visait à rendre accessibles à tous, les soins les plus coûteux. Lancé par le gouvernement en 2019, le dispositif permet de se procurer des lunettes de vue, des appareils auditifs et des prothèses dentaires, remboursés à 100% par la Sécurité sociale. Un bilan de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), publié jeudi 7 juillet, fait état d'un manque d'information des clients par les professionnels. Si les dentistes et les audioprothésistes les proposent systématiquement, les opticiens, eux, informent très peu leurs clients de son existence.

Offre "dénigrée" voire "pas du tout proposée"

Les opticiens ont pourtant l'obligation, dans chaque devis, de faire une offre 100% Santé à leurs clients. Or, lorsque Marion a décidé d'acheter une nouvelle paire de lunettes, aucun des deux opticiens chez qui elle est allée ne lui a parlé "de cette histoire du 100% Santé, aucun papier ne m'a été montré", déplore-t-elle. Comme elle, les enquêteurs de la répression des fraudes (DGCCRF) ont relevé que les anomalies les plus courantes concernaient des devis biaisés : certains opticiens font apparaître sur leur devis un reste à charge pour l'offre "100% Santé", ce qui a pour effet de détourner les consommateurs de cette offre.

De son côté, Coraline a constaté que les montures "100 % Santé" sont mal exposées dans les magasins, souvent tout en bas. Pire, les opticiens dénigrent même l'offre sur les verres : "L'insistance des opticiens à dire que les verres sont de moins bonne qualité, qu'ils ne sont pas assez amincis ou pas vraiment anti-rayures", constate Coraline.

"Systématiquement, ils proposent des verres et des montures non-pris en charge ou très peu remboursés" Coraline, une cliente qui souhaiterait changer de lunettes franceinfo

.

Davantage de marge pour les opticiens

La Direction générale de la répression des fraudes a constaté que plus de 70% des opticiens contrôlés sont en infraction et ne proposent pas ou mal l'offre 100% Santé. Les suites données à ces constats ont débouché sur de simples "mesures pédagogiques" ou "injonctions de mise en conformité", allant jusqu'à 17 procès-verbaux administratifs dressés pour des "manquements les plus sérieux", selon la DGCCRF. Des pratiques d'autant plus dommageables estiment les inspecteurs, que le consommateur s'en remet généralement aux conseils et à l'expertise des professionnels.

Après remboursement de la Sécurité sociale et des mutuelles, le reste à charge est d'environ 150 euros en moyenne pour le consommateur, soit une augmentation de 18 euros en deux ans.