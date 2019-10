Mutuelles santé : un nouveau dispositif pour les plus démunis

Elle avait été créée afin d'aider les plus démunis à avoir une complémentaire santé, et à partir de vendredi 1er novembre, la Couverture maladie universelle complémentaire change de nom, et va surtout concerner plus de monde. On devrait passer de sept millions de personnes couvertes à 10 millions, au moins, éligibles à la complémentaire santé solidaire. Gratuite pour certains, elle ne pourra dépasser les 30 euros. Marcelle touche 861 € par mois, et avec la nouvelle mutuelle, elle aura accès à un panier élargi. "Si c'est mieux remboursé, ce n'est pas négligeable", se réjouit-elle.

Des consultations gratuites

Elle ne paiera ainsi plus ses passages chez le médecin et le dentiste, n'aura pas à payer ses frais d'hôpital et certains médicaments. Dans certains cas, les prothèses dentaires et auditives seront également gratuites. Le dispositif touche les personnes percevant moins de 1 007 euros par mois pour les célibataires, et il est sans cotisation pour les plus modestes.

Le JT

Les autres sujets du JT