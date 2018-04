Les "couche-tard" ont une mortalité plus élevée que les autres

L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Un dicton confirmé par une étude britannique réalisée pendant six ans sur un demi-million de personnes. Ceux qui se couchent tard et ont du mal à sortir de leur lit le matin ont un risque de mortalité 10% plus élevé que ceux qui se lèvent avec le soleil. Par ailleurs, les noctambules ont plus souvent tendance à fumer, boire de l'alcool et souffrent davantage que les autres de troubles psychologiques, de diabète et de problèmes respiratoires.

Des horaires adaptés ?

Enfin, toujours d'après l'étude britannique, les "couche-tard" auraient du mal à s'adapter au passage à l'heure d'été. Parmi les solutions envisagées par les auteurs de l'étude, des horaires adaptés pour les oiseaux de nuit afin qu'ils puissent commencer leur journée plus tard... après la grasse matinée.

