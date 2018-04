Les "couche-tard" risquent de mourir plus tôt, selon une étude

C'est le résultat d'une étude qui a porté sur près d'un demi-million d'habitants du Royaume-Uni et publiée jeudi 12 avril.

Une bonne nuit pour une longue vie. Les personnes qui se couchent tard et ont du mal à émerger du lit le matin, ont un risque de mortalité plus élevé que les couche-tôt. C'est le résultat d'une étude qui a porté sur près d'un demi-million d'habitants du Royaume-Uni et publiée jeudi 12 avril.

Celle-ci révèle que les couche-tard ont un risque de décès, de toutes causes, de 10% plus élevé que les couche-tôt sur la période étudié de six ans et demi. Des études antérieures avaient souligné leurs taux plus élevés de maladies cardiovasculaires et de pathologies métaboliques comme le diabète. Mais cette étude est la première à explorer le risque de mortalité.

"C'est un problème de santé publique"

"C'est un problème de santé publique qui ne peut plus être ignoré", estime Malcolm von Schantz, professeur de chronobiologie à l'Université de Surrey. Selon lui, les couche-tard devraient pouvoir bénéficier d'une plus grande flexibilité d'horaires de travail pour commencer et finir plus tard.

"Les noctambules qui tentent de vivre dans un monde du matin peuvent en subir les conséquences sur leur santé", renchérit Kristen Knutson (université Northwestern, à Chicago) co-auteure avec lui de l'article.