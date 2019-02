Les conséquences sanitaires de l'alcool en France

Depuis les années 60, la consommation d'alcool a baissé en France. Mais son impact reste encore considérable sur la santé. Selon une toute dernière étude, 30 000 hommes et 11 000 femmes sont morts à cause de l'alcool. Au total, 580 000 décès ont été comptabilisés en 2015, selon les derniers chiffres disponibles. Chez les hommes, 11% des décès sont liés à l'alcool contre 4% chez les femmes. On dénombre 16 000 décès par cancer, 9 900 morts de maladies cardio-vasculaires ou encore 6 800 décès de maladies digestives.

26 grammes d'alcool pur par jour

90% de ces cas sont liés à une consommation de plus de cinq verres par jour. Mais le risque est aussi présent pour une consommation de moins de deux verres par jour. Les Français demeurent parmi les plus gros consommateurs au monde. En moyenne, ils consomment 26 grammes d'alcool pur par jour et par adulte.

