Hôpital : une journée de mobilisation partout en France

Alors que la situation sanitaire continue de se dégrader, les soignants de toute la France tirent la sonnette d’alarme. Ils ont manifesté samedi 4 décembre aux quatre coins du pays, pour réclamer plus de moyens pour l’hôpital, et plus de reconnaissance.

Châtellerault (Vienne), Bordeaux (Gironde), Rouen (Seine-Maritime) ou encore Grenoble (Isère). Les soignants réclament plus de moyens, partout en France. Certains ont même fait le déplacement jusqu’à Paris samedi 4 décembre, comme une infirmière venue de Chambery (Savoie). Après 20 ans aux urgences, elle n’en peut plus. "Les patients sont toujours plus nombreux, et les soignants ne le sont pas plus", déplore-t-elle.

La cinquième vague fait ressurgir les carences

Plus d’un an après le Ségur de la santé, malgré huit milliards d’euros accordés pour revaloriser les métiers du secteur, le compte n’y est toujours pas selon les soignants. "Tous les salaires doivent être augmentés de 10 %. Et puis après, on continue de les augmenter en fonction de la fidélité à l’hôpital public", propose le Dr. Arnaud Chiche, fondateur du Collectif Santé en danger. La cinquième vague fait plus que jamais ressurgir les carences des hôpitaux. La situation est de plus en plus critique un peu partout. Après avoir été reçus au ministère de la Santé samedi après-midi, certains collectifs de santé appellent déjà à une nouvelle mobilisation samedi 11 décembre.