Hôpital : les images d’une infirmière arrêtée lors d'une manifestation font polémique

Des images font polémique mercredi 17 juin au lendemain de la très forte mobilisation des soignants hospitaliers pour réclamer plus de moyens. À Paris, une infirmière a été filmée, interpellée par les forces de l’ordre, plaquée au sol et réclamant sa ventoline. On la voit en blouse blanche, venant d’être interpellée, fermement maintenue au sol et entourée par plusieurs policiers. Juste avant, une autre vidéo la montre en train de lancer des projectiles.

L’infirmière placée en garde à vue

"Je fais de l’asthme, je suis infirmière, je veux ma ventoline", demande-t-elle. Au bout de quelques minutes, elle est évacuée, tenue par les cheveux et blessée au visage. Ces images ont notamment indigné la fille de l’interpellée, qui a réagi sur les réseaux sociaux. Dans des images tournées un peu plus tôt dans la manifestation parisienne, on voit la manifestante lancer des projectiles et faire des gestes injurieux envers les forces de l’ordre. Après son placement en garde à vue, un rassemblement de soutien a été organisé. La soignante était toujours au poste de police mercredi midi.