Handicap : Emmanuel Macron dévoile une série de mesures

Cela fait 25 ans que Jean-Michel Secondy circule en fauteuil roulant. Un accident de moto l'a laissé paralysé. Aiguilleur aérien, il s'est installé dans un quartier moderne de la capitale. Et, pourtant, même ici, les obstacles sont nombreux. "Trois choses me gênent : les pavés, les trottinettes sur les trottoirs, je n'ai pas accès à un restaurant à cause des marches", explique-t-il.

Priorité à la scolarisation des personnes handicapées

Des contraintes de mobilité qui reflètent les galères que subissent les 12 millions de Français en situation de handicap. Pour améliorer leur quotidien, Emmanuel Macron a dévoilé un plan handicap avec 12 mesures dont la création d'un numéro de téléphone unique, le 360, et le développement de l'apprentissage. Chez les personnes handicapées, le chômage atteint 18%, près du double du reste de la population. Leur scolarisation est donc une priorité.

