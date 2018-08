Eurozapping : interdiction des boissons énergisantes au Royaume-Uni pour lutter contre l’obésité

Les jeunes britanniques seront bientôt privés de boissons énergisantes. Trop sucrés et fortement dosés en caféine, des sodas vont être interdits à la vente pour les enfants. Cette mesure de santé publique est supposée lutter contre l’obésité. Souvent peu chères, les canettes sont plébiscitées par les jeunes britanniques. Ces derniers en consomment en effet 50% de plus que les autres Européens et leur tour de taille s’en ressent.

Une blessure toujours ouverte en ex-Yougoslavie

Journée internationale des disparus en Serbie. Ils sont plus de 10 000 et leurs photos sont affichées dans un musée. Le destin de ces personnes s’est perdu dans les méandres de la guerre, en ex-Yougoslavie dans les années 1990. Cette blessure est toujours ouverte. C’est toute l’ex-Yougoslavie qui compte des disparus. Au Kosovo, les familles ont-elles aussi défilé avec le nom de leurs proches.

En Suisse, le zéro déchet est en vogue. De plus en plus d’Helvètes adoptent en effet des composts avec des vers de terre.

Le JT

Les autres sujets du JT